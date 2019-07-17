В Азербайджане сегодня тестовый экзамен сдают более 3200 учителей начальных классов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня продолжается тестовый тур конкурса по приему учителей начальных классов, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.
В экзамене сегодня ожидается участие 3280 кандидатов.
Отметим, что во вчерашних экзаменах по приему на работу учителей начальных классов приняли участие 2 881 кандидат.
Среди кандидатов высокий балл – 58 баллов набрали два кандидата.
Экзамены по приему на работу учителей продолжатся до 24 июля
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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