В Азербайджане сегодня тестовый экзамен сдают более 3200 учителей начальных классов

17 июля 2019 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня продолжается тестовый тур конкурса по приему учителей начальных классов, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

В экзамене сегодня ожидается участие 3280 кандидатов.

Отметим, что во вчерашних экзаменах по приему на работу учителей начальных классов приняли участие 2 881 кандидат.

Среди кандидатов высокий балл – 58 баллов набрали два кандидата.

Экзамены по приему на работу учителей продолжатся до 24 июля

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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