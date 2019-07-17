В Азербайджане выросло число разводов

17 июля 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С января по май 2019 года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции было зарегистрировано 23 684 браков и 7 082 разводов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число браков на каждую тысячу человек увеличилось с 5,5 до 5,8, а разводов - с 1,5 до 1,7.

За отчетный период соответствующими структурами МВД и Госслужбы миграции зарегистрировано 709 человек, приехавших в Азербайджан для постоянного проживания, 597 человек выехали из страны. Сальдо по миграции составило плюс 112 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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