В Баку будут отремонтированы и заново построены некоторые средние школы (ФОТО)

17 июля 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В бакинских школах продолжаются подготовительные работы к новому учебному году, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление образования по городу Баку.

В настоящее время проводятся ремонтно-строительные работы в шести школах, завершено строительство здания для одной школы, в шести школах планируется обновить существующие здания и старые корпусы и построить дополнительный корпус.

Капитальные ремонтные работы проводятся в средних школах №№ 39, 113, 129, для школы № 101 строится новое здание. Также продолжается строительство дополнительного корпуса для школы № 300, здание 208-й школы сносится полностью снесено, и будет построено новое. Кроме того, завершено строительство здания новой 161-й школы. Также планируется снести и заново построить здания для школ №№ 154 и 205, снести старые и построить новые корпусы для школ №№ 90, 97 и 155 и построить дополнительный корпус для школы № 251.

Все ремонтно-строительные работы планируется завершить до начала нового учебного года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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