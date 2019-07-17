В Баку будут отремонтированы и заново построены некоторые средние школы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В бакинских школах продолжаются подготовительные работы к новому учебному году, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление образования по городу Баку.

В настоящее время проводятся ремонтно-строительные работы в шести школах, завершено строительство здания для одной школы, в шести школах планируется обновить существующие здания и старые корпусы и построить дополнительный корпус.

Капитальные ремонтные работы проводятся в средних школах №№ 39, 113, 129, для школы № 101 строится новое здание. Также продолжается строительство дополнительного корпуса для школы № 300, здание 208-й школы сносится полностью снесено, и будет построено новое. Кроме того, завершено строительство здания новой 161-й школы. Также планируется снести и заново построить здания для школ №№ 154 и 205, снести старые и построить новые корпусы для школ №№ 90, 97 и 155 и построить дополнительный корпус для школы № 251.

Все ремонтно-строительные работы планируется завершить до начала нового учебного года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.