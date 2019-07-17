БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждена стоимость услуг по медиации для лиц, желающих решить спорные экономические, семейные и трудовые споры до суда, сообщает в среду Trend.

Кабмин Азербайджана утвердил «Размеры платы и других расходов за предоставление услуг по медиации во время предварительного этапа медиационной сессии»

Сумма за услуги во время первой медиационной сессии по решению семейных и трудовых споров составляет 50 манатов.

Сумма за услуги во время первой медиационной сессии по решению экономических споров, если стоимость иска составляет до 500 манатов, составляет 20 манатов, если стоимость иска составляет от 500 до 1000 манатов – 40 манатов, если стоимость иска составляет от 1001 до 5000 манатов – 60 манатов, если стоимость иска составляет от 5001 до 10000 манатов – 100 манатов, если стоимость иска составляет от 10 001 до 50000 манатов – 200 манатов, если стоимость иска составляет выше 50 000 манатов – 400 манатов.

Кроме того, почтовые, делопроизводственные и другие текущие расходы медиатора или медиационной организации по организации предварительного этапа медиационной сессии установлены в размере не более 10 манатов на основе подтверждающих документов.

Это решение Кабмина вступит в силу с первого июля 2020 года.

Отметим, что указом от третьего апреля 2019 года Президента Азербайджана Ильхама Алиева был утвержден закон «О медиации».

Отметим, что медиация - это процесс, направленный на разрешение на основе взаимного согласия споров, возникающих между сторонами, в том числе споров, возникающих из семейных отношений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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