Президиум АН Азербайджана избрал 13 новых профессоров

17 июля 2019 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) прошло тайное голосование по выборам кандидатов на степень «профессор Академии наук», выдвинутых на основании ходатайств соответствующих научных отеделений, сообщает в среду Trend.

По итогам голосования были выбраны 13 профессоров НАНА.

Отметим,что на конкурс, объявленный на получение степени «профессор НАНА», были выдвинуты кандидатуры 24 докторов наук от различных научных учреждений и высших учебных заведений страны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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