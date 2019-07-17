Минсвязи Азербайджана расспространило информацию о проблемах в соцсетях

17 июля 2019 20:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий распространило информацию о проблеме в социальных сетях и мессенджерах в Азербайджане, передает в среду Trend со ссылкой на министерство.

В информации министерства говорится о том, что в течении дня такого рода проблемы наблюдались во многих странах мира. Речь идет о Facebook, Instagram и Whatsapp. В сообщении подчеркивается, что проблемы носили глобальный характер, и никаким образом не исходят от местных телекоммуникационных систем, а также мобильных операторов.

Согласно информации популярного обозревателя соцсетей службы "Downdetector", 24 процента пользователей столкнулись с проблемой, связанной со входом, а 75 процентов - пользованием социальных сетей.

Пользователи из США, Монтенегро, Грузии, Сербии, Болгарии, Греции, Турции, Боснии и Герцеговины, Южной Кореи, Македонии, Ирака, Малайзии, Кипра и других стран сообщали в "Downdetector" о сбоях в работе соцсетей и мессенджеров.

(Текст:Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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