Баку готовит спецтранспорт в преддверии XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля

БАКУ /Trend/ - Транспортные операции XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку осуществит Бакинское транспортное агентство, передает в четверг Trend .

Агентство уже имеет успешный опыт, наработанный в ходе многочисленных спортивных и иных мероприятий, проходивших в Азербайджане в прошлом.

Как отметили в структуре, они намерены организовать транспортировку участников и гостей фестиваля, технических групп и болельщиков с комфортом и соблюдением мер безопасности, а также, ограничить использование личных транспортных средств на маршрутах и вблизи мест проведения мероприятия. Одновременно, БТА ставит перед собой задачу не нарушать повседневную жизнь жителей столицы.

Для информации отметим, что в связи с XV летним Европейским юношеским олимпийским фестивалем, который пройдет 20-28 июля в Баку, со стороны Бакинского транспортного агентства осуществлен ряд мероприятий, и в предстоящие несколько дней запланировано их продолжение.

Так, в связи с открытием (21.07.2019) и закрытием (27.07.2019) фестиваля перевозки будут осуществляться по двум экспресс-маршрутам. Для осуществления перевозок по обоим экспресс-маршрутам планируется выделение 40 автобусов марок "İveco" и "İsuzu".

Для атлетов, участников мероприятий и сотрудников медиа будут выделены 106 автобусов "Neoplan" и 35 микроавтобусов "Mercedes Sprinter". В день открытия планируется перевозка 11500 пассажиров между пунктами Деревня атлетов, Boulevard Hotel, Арена Гейдара Алиева , Гянджали Плаза, и - по экспресс-маршрутам Х1 и Х2. В дни церемоний открытия и закрытия общественный транспорт будет работать до 01:00:

Автобусный маршрут Х1 - станция метро "28 мая" - Baku Crystal Hall

Автобусный маршрут Х2 - метро "Эльмляр Академиясы" - Baku Crystal Hall

Фестиваль пройдет на 12 спортивных и семи не спортивных площадках. С 11 июля организуются тестовые поездки для ознакомления водителей автобусов с маршрутами фестиваля..

Во время проведения фестиваля будут измененысхемы движения некоторых автобусных маршрутов, проходящих вблизи объектов мероприятия.

В подготовке и поддержке фестиваля, в тесном сотрудничестве с агентством, активно участвует Операционный комитет XV летнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля (EVENTOC).

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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