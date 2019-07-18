В Азербайджане зарегистрировано свыше 31 тыс. наркоманов

БАКУ /Trend/ - К концу прошлого года в Республиканском наркологическом центре министерства здравоохранения Азербайджана было зарегистрировано 31 432 человека. Об этом, как передает Trend, говорится в отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств по итогам шести месяцев текущего года.

Из них 26 346 человек состоят на учете в диспансере, а 5086 человек - на профилактическом учете. Из общего числа зарегистрированных на долю женщин приходиться 626 человек. Среди состоящих на учете - 227 являются токсикоманами, 21 872 - используют инъекционные наркотики (в том числе 501 женщина).

За шесть месяцев 2019 года были обследованы 2557 человек, использующих наркотические средства, а также взяты на соответствующий учет 1276 человек, впервые поставленных на учет в связи с использованием наркотиков.

(Автор: Самир Али. Редактор: Хазар Ахундов)

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