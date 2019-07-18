В Азербайджане разработан новый метод определения онкобольных

18 июля 2019 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Институтом биофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) совместно с Национальный центром онкологии министерства здравоохранения разработан новый метод определения онкологических больных с помощью искусственного интеллекта, сообщает в четверг Trend.

Директор Института биофизики НАНА, член-корреспондент НАНА Октай Гасымов сказал, что исследования, проводимые в области онкологических и нейродегенеративных заболеваний, являются одними из самых приоритетных направлений современной биомедицины. Сказав, что в большинстве экономически развитых стран злокачественные опухоли занимают второе место в структуре причин смерти (18-23 процента), директор также добавил, что примерно 10 процентов населения Земли страдает от нейродегенеративных заболеваний, связанных с возрастом.

"Важную роль в возникновении этих заболеваний играют генетические факторы, стресс и т.д. Есть необходимость в изучении медико-социальных проблем, которые создают эти мультифакториальные заболевания, и применении в их решении инновационных, мультидисциплинарных подходов", - сказал Гасымов.

Докладчик особо отметил важность применения новых скрининговых методов для обнаружения начального этапа этих заболеваний. Он подчеркнул, что этот подход важен как для увеличения продолжительности жизни больных и их шансов на выздоровление, так и с экономической точки зрения.

Директор сообщил, что исследовательские работы по прогнозу рака легких, которые велись с применением технологий искусственного интеллекта, созданных учеными Института биофизики НАНА и Национального центра онкологии министерства здравоохранения Азербайджана, дали успешные результаты.

"Созданная интеллектуальная система способна определять здоровых людей с точностью до 80 процентов, а людей с раком легких – с точностью до 90 процентов. Необходимо продолжить эти исследования и усовершенствовать классификацию путем увеличения объема машинных знаний", - сказал Гасымов.

Директор отметил, что во всем мире практикуется индивидуальный подход к больным, то есть для каждого отдельно взятого человека подбор и даже синтез лекарственных препаратов осуществляется отдельно. Он подчеркнул, что одна и та же раковая болезнь может возникнуть в результате одной или нескольких мутаций или же повреждений различных генов. Поэтому должны быть выявлены мутации, которые произошли в том или ином конкретном случае, и подобраны соответствующие лекарственные препараты. Ученый добавил, что для развития персонализированной медицины в Институте биофизики НАНА необходимо создать базу клеточных технологий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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