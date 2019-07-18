«Азеригаз» приостановит подачу газа 4219 абонентов

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 14:00 и до завершения работ будет приостановлено газоснабжение 1 219 абонентов, включая четыре села,пять семей беженцев и населенный пункт площадью 32 гектара, на территории в направлении автомобильной дороги Зардаб-Уджар, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Для предотвращения потерь в сети газоснабжения необходимо приостановить подачу газа в связи с тестовыми работами подземных и наземных газовых линий среднего давления.

Также сегодня с 10:00 и до завершения работ будет приостановлено газоснабжение в новом жилом массиве Пираллахинского района Баку. Это связано с подсоединением газовой линии среднего давления жилого здания на 306 квартир, построенного на данной территории для вынужденных переселенцев. До завершения работ временно будет приостановлено газоснабжение примерно 3000 абонентов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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