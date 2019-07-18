В Гяндже пресечена продажа 100 кг падали (ФОТО)

18 июля 2019 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе совместного мониторинга сотрудников Агентства пищевой безопасности и МВД в Гяндже в автомобиле (20-DN-525), принадлежащем Кязымову Бабеку Вилаяддин оглу, было выявлено 100 килограмов непригодного для употребления мяса, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Во время осмотра автомобиля в кузове была обнаружена туша крупного рогатого скота. При предварительном осмотре было установлено, что мясо не имеет документа о происхождении, и по органолептическим показателям, мясо было обескровлено неправильно. Предположительно, мясо принадлежит умершему животному. Были взяты образцы мяса, и предприняты меры по уничтожению обнаруженной туши.

По факту проводятся расследования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Барде выявлены грубые нарушения при производстве сыра (ФОТО)
Общество 17 июля 19:54
В Азербайджане выявлен незаконный лимонадный цех (ФОТО)
Экономика 17 июля 18:00
В Азербайджане стартует проект по предотвращению заболеваний животных
Экономика 17 июля 13:55
В Шамкире выявлено 210 кг непригодной для использования говядины (ФОТО)
Общество 17 июля 13:26
Агентство пищевой безопасности Азербайджана приглашает студентов магистратуры турецких вузов
Экономика 15 июля 20:00
Издан первый номер журнала Агентства пищевой безопасности Азербайджана (ФОТО)
Общество 15 июля 15:48
Лента новостей
Замглавы ЕК рассказал о панике британских властей в начале переговоров по Brexit
Европа 13:05
В Атырауской области Казахстана реализуют проект стоимостью почти в $12 млн
Бизнес 13:01
В Грузии будет ускорено развитие пенсионного фондового рынка
Финансы 12:55
Китай выделил свыше $3 млн на развитие хлопководства в Узбекистане
Бизнес 12:52
Путин встретится с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell
Россия 12:51
Самир Дубенди избран в состав экспертного совета Международной гостиничной премии
Путешествия 12:47
На севере Турции от селей спасено свыше 20 человек
Турция 12:43
МИД Индии осудил убийство турецкого дипломата в иракском городе Эрбиль
Другие страны 12:34
Доходы населения Азербайджана выросли
Финансы 12:32