Число приезжающих в Азербайджан иностранцев увеличилось на 6% - Госслужба миграции

БАКУ /Trend/ - Число туристов и лиц без гражданства, приехавших в Азербайджан в первой половине 2019 года, увеличилось на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом, в ходе пресс-конференции, посвященной итогам шести месяцев текущего года, сказал начальник Государственной службы миграции Азербайджана Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

По словам начальника Госслужбы, с января по июнь этого года на 0,4 процента возросло число временно проживающих в стране, на 14 процентов - среди получивших разрешение на работу, и на 53 процентов увеличилось число обращений для предоставления статуса беженца.

Гусейнов добавил, что за указанный период на 34 процентов сократилось число решений, принимаемых Службой по нарушению требований миграционного законодательства: «На call-center Службы поступило солее 53 тысяч звонков».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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