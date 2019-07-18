В высокогорных районах Азербайджана к дошкольному образованию будут привлечены до 6 тыс. детей

БАКУ /Trend/ - В 32 регионах Азербайджана планируется открыть 250-300 дошкольных групп общинного типа.

Об этом сказал завотделом программ развития образования министерства образования Эмин Эмруллаев, сообщает в четверг Trend.

Заведующий отделом отметил, что в этом направлении проводится соответствующая работа.

Эмруллаев добавил, что открытие такого количества дошкольных групп общинного типа означает создание возможности для обучения 5000-6000 детей в возрасте 3-5 лет высокогорных регионов страны.

За прошедшие два года Институт образования при финансовой поддержке ЮНИСЕФ и ЕС создал в 100 общинах подобные группы для 2000 детей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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