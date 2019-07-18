Департамент минэкологии Азербайджана: В Баку улучшается качество воздуха

БАКУ/Trend/ - Результаты наблюдений, проведенных сотрудниками Департамента национального мониторинга по охране окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов в Баку говорят о том, что прослеживается тенденция улучшения качества воздуха.

Об этом сказала журналистам директор Национального гидрометеорологического департамента Умайра Тагиева, сообщает в четверг Trend.

По словам Тагиевой, это подтверждает онлайн информация автоматической станции по контролю качества атмосферного воздуха и анализы, полученные из автоматического пункта анализа окружающей среды OPSIS.

Глава департамента заявила, что если в июне-июле 2018 года содержание оксида азота превышало норму в 2,4 раза, то в 2019 году этот показатель снизился до 1,4 раза. Также, уменьшилось число обращений в «горячую линию», по поводу резкого запаха в связи с загрязнением воздуха. Было отмечено, что состояние воздуха также зависит от синоптико-метеорологических условий. Таким образом, в устойчивую аномальную жару, во время преобладания южного, юго-восточного ветра, создаются условия для скопления в атмосфере загрязняющих веществ.

Тагиева отметила, что особую настороженность вызывает плотность транспортных средств, как и ввоз в страну автомобилей с просроченным сроком эксплуатации. «Для установления влияния транспорта на воздух в Баку в избранных точках – проспекты Гейдара Алиева, Нефтяников, Зии Буниятова, Нобеля, Гара Гараева, развязка 20 января, Локбатан, Украинский круг- были взяты пробы и сделаны анализы. Согласно мониторингу больше всего воздух загрязнен в районе Локбатанского круга”, - отметила она.

Тагиева сообщила, что мониторинги буду продолжаться, но чистота воздуха зависит от каждого жителя, в том числе, от работников различных сфер промышленности и хозяйства. Она также выразила уверенность, что совместными усилиями все проблемы будут решены .

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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