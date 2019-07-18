В Азербайджане цех производил плетеный сыр в антисанитарных условиях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе мониторингов Агентства пищевой безопасности в селе Баджираван Бардинского района был выявлен цех по производству плетеного сыра, функционирующий в антисанитарных условиях, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

При осмотре цеха было установлено, что на предприятии производится плетеный сыр без соблюдения требований нормативно-технических правовых актов в сфере пищевой безопасности. В цехе отсутствует система охлаждения, в процессе производства не осуществляются лабораторные анализы, меры по дезинфекции, дератизации, фасовке проводится с нарушениями, и после изготовления сыра в антисанитарных условиях его коптят и продают.

По факту приняты меры в рамках требований законодательства, и работа предприятия остановлена.

Агентство просит граждан не оставаться безучастным к нарушению потребительских прав, и в случае таких нарушений сообщать на номер 1003.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.