Разрабатывается новая стратегия развития науки в Азербайджане

19 июля 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Готовится стратегия развития азербайджанской науки на новом этапе.

Об этом сказал Trend президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Акиф Ализаде.

Президент НАНА отметил, что завершены работы по выполнению "Национальной стратегии по развитию науки в Азербайджанской Республике в 2009-2015 годах", отчет о мероприятиях, осуществленных в рамках этой стратегии, был представлен руководству страны.

Президент НАНА рассказал о стратегическом плане на 2020-2025 годы, который определяет новые пути развития науки и программу действий, нацеленную на обеспечение устойчивого развития науки. "В стратегический план будут внесены предложения относительно будущих направлений развития НАНА и всей науки Азербайджана, а также внесения изменений, которые позволят расширить деятельность ученых и специалистов по нормативно-правовым документам по научному законодательству. Стратегический план будет разработан на основе совместных предложений министерства образования, высших учебных заведений, а также научных отделов, научных учреждений и организаций НАНА. Глава государства утвердит проект итогового документа", - отметил Ализаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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