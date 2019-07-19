В Азербайджане регистрацию прошли 3 тыс. будущих директоров школ

19 июля 2019 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане электронную регистрацию по приему на должность директора государственных общеобразовательных заведений прошли около трех тысяч кандидатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

Регистрация завершается сегодня.

Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, могут зарегистрироваться здесь miq.edu.az/direktorlar

Конкурс состоит из четырех этапов - прием электронных заявлений, тестовый экзамен, собеседование и замещение вакантных мест.

В конкурсе могут участвовать лица с высшим образованием по педагогической сфере или сфере управления, имеющие не менее пяти лет педагогического стажа (в случае наличия научной степени или научного звания – три года), и занимающиеся в данный момент педагогической деятельностью в общеобразовательных учреждениях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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