Пострадавшие в Шеки сирийцы продолжают лечение в частной клинике

БАКУ /Trend/ - Граждане Сирии - Сара Хасан (1998), Фарик аль-Хасан (1952), Самира аль-Хасан (1965), пострадавшие в результате падения ветвей платана перед Дворцом шекинских ханов, продолжают лечение в частной клинике, сообщает в пятницу Trend.

Отметим, что до частной клиники они были помещены в Клинический медцентр Баку. Несмотря на то, что их состояние расценивалось как стабильно-тяжелое, их жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе минздрава Trend сообщили, что пострадавший Эльхан Мамедов продолжает лечение в Центральной районной больнице Шеки. Его состояние расценивается как средней тяжести, но стабильное. Состояние Илькина Мамедова, продолжающего лечение в Клиническом медцентре, расценивается как средней тяжести.

Отметим, что 14 июля около 12:00 на территории Дворца шекинских ханов ветвь относящегося примерно к 1530 году дерева диаметром 50 сантиметров внезапно сломалась и упала на туристов, находившихся в это время во дворе дворца.

Отмечается, что в результате происшествия различные телесные повреждения получили 19 человек, которые незамедлительно были доставлены в Шекинскую районную центральную больницу.

Четверо пострадавших, находящиеся в тяжелом состоянии, были помещены в отделение реанимации.

Произошедшее и лечение пострадавших находятся под особым контролем главы государства.

Среди пострадавших - двое граждан России, пятеро - Сирии и 12 - Азербайджана, один из которых скончался.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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