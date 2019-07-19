Минздрав: В Европейском юношеском фестивале будет дежурить 41 бригада скорой помощи

БАКУ /Trend/ - В дни XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля в Баку в определенных местах будет дежурить 41 бригада скорой помощи, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минздрав.

Приказ об этом подписал министр здравоохранения Огтай Ширалиев.

Дежурства продолжатся до 29 июля.

Кроме того, к мероприятию привлечены и 270 медработников системы здравоохранения – специалисты поликлиник и больниц, которые будут дежурить в медпунктах, созданных в местах проведений соревнований. Если появится необходимость в госпитализации участников соревнований или зрителей, то в зависимости от диагностирования бригадами скорой помощи они будут помещены в Клинический медцентр, НИИ травматологии и Республиканскую больницу нейрохирургии.

Напомним, что XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет 21-27 июля в Баку.

Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты выступят в 10 видах спорта: гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы более 2500 волонтеров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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