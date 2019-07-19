Очередной жилой дом для журналистов в Баку может быть сдан в следующем году (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Очередной жилой дом, строящийся для журналистов в Баку, может быть введен в строй в будущем году в День национальной печати.

Об этом сказал исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугар Сафарли, сообщает в пятницу Trend.

Исполнительный директор напомнил, что для представителей медиа уже построены и введены в эксплуатацию два здания, в них проживают 411 журналистов: «От имени представителей печати Фонд государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана выражает признательность главе государства за поддержку, оказываемую медиа. Государственная поддержка азербайджанской прессе будет продолжаться и впредь».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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