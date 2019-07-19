Первыми на Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Баку прибыли испанские атлеты

19 июля 2019 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом транспортных операций начались первые перевозки XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Как говорится в информации, сегодня утром из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Деревню атлетов были перевезены испанские атлеты.

Отметим, что на перевозку гостей, атлетов в места проведения соревнований выделено 136 автобусов Neoplan и 38 мини-автобусов Mercedes Sprinter.

Напомним, что XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль состоится 21-27 июля в Баку.

Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты выступят в 10 видах спорта: гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы более 2500 волонтеров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минздрав: В Европейском юношеском фестивале будет дежурить 41 бригада скорой помощи
Общество 11:10
Некоторые отели в Баку приостановили продажу номеров
Общество 09:45
В Баку меняется движение ряда автобусных маршрутов (ФОТО)
Общество 18 июля 17:41
МЧС Азербайджана переходит на усиленный режим работы
Общество 18 июля 11:23
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с началом фестиваля Baku 2019
Общество 17 июля 14:30
Министр: Азербайджан полностью готов к Европейскому юношескому фестивалю "Баку 2019”
Общество 11 июня 18:01
Лента новостей
Узбекистан передаст электростанции частным инвесторам
Энергетика 13:40
Меркель назвала хорошим решением для Европы назначение фон дер Ляйен главой Еврокомиссии
Европа 13:38
Пострадавшие в Шеки сирийцы продолжают лечение в частной клинике
Общество 13:37
Азербайджанская компания закупила новые технологии для производства растительных сборов и фиточаев
Бизнес 13:32
"Азеристиликтеджхизат" задолжал газовому оператору свыше 26 миллионов манатов
Экономика 13:27
Завтра в Баку усилится северо-западный ветер
Общество 13:24
Администрация Президента: В азербайджанской прессе есть определенный негатив, но его мало
Политика 13:21
Нефтегазинвест" Узбекистана продлевает тендер на приобретение запчастей
Тендеры 13:17
Сеул не признает обвинений Токио в нарушении международного права
Другие страны 13:15