Оглашено имя знаменосца Азербайджана на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку

БАКУ /Trend/ - Знаменосцем Азербайджана на XV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку будет 15-летний Вугар Талыбов - победитель юношеских Летних олимпийских игр 2018 года, обладатель Еврокубка, серебряный призер Кубка Африки и бронзовый медалист Кубка Азии, сообщает в пятницу Trend.

Он будет нести государственный флаг Азербайджана на церемонии открытия фестиваля, которая начнется 21 июля в 20:00.

Напомним, что XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет 21-27 июля в Баку.

Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты выступят в 10 видах спорта: гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы более 2500 волонтеров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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