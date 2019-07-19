Завтра в Баку усилится северо-западный ветер

19 июля 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ожидается усиление северо-западного ветра, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-24, днем - 30-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-65, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 22-23, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 23-24 градуса.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью в отдельных горных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град. Западный ветер днем временами в отдельных местах усилится.

Ночью 20-25, днем 33-38, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Азербайджане 40 градусов тепла
Общество 18 июля 14:16
Завтра в Азербайджане будет еще жарче
Общество 17 июля 14:01
Завтра в Азербайджане до 38 градусов тепла
Общество 16 июля 14:12
Завтра в Баку умеренная погода, до 33 градусов тепла
Общество 15 июля 14:26
Завтра в Азербайджане будет до 38 градусов тепла
Общество 14 июля 13:37
В воскресенье в Баку сохранится ветреная погода
Общество 13 июля 15:22
Лента новостей
Узбекистан передаст электростанции частным инвесторам
Энергетика 13:40
Меркель назвала хорошим решением для Европы назначение фон дер Ляйен главой Еврокомиссии
Европа 13:38
Пострадавшие в Шеки сирийцы продолжают лечение в частной клинике
Общество 13:37
Азербайджанская компания закупила новые технологии для производства растительных сборов и фиточаев
Бизнес 13:32
Первыми на Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Баку прибыли испанские атлеты
Общество 13:30
"Азеристиликтеджхизат" задолжал газовому оператору свыше 26 миллионов манатов
Экономика 13:27
Администрация Президента: В азербайджанской прессе есть определенный негатив, но его мало
Политика 13:21
Нефтегазинвест" Узбекистана продлевает тендер на приобретение запчастей
Тендеры 13:17
Сеул не признает обвинений Токио в нарушении международного права
Другие страны 13:15