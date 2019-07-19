Завтра в Баку усилится северо-западный ветер

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ожидается усиление северо-западного ветра, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-24, днем - 30-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-65, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 22-23, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 23-24 градуса.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью в отдельных горных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град. Западный ветер днем временами в отдельных местах усилится.

Ночью 20-25, днем 33-38, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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