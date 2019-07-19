В Азербайджане закрыты 6 цехов по производству воды и безалкогольных напитков (ФОТО)

19 июля 2019 19:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе очередных мониторингов Агентства пищевой безопасности сотрудники осмотрели цеха по производству воды и безалкогольных напитков в Гахском, Загатальском и Балакенском районах, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе проверок были выявлены случаи нарушения технических регламентов и требований нормативно-технических правовых актов по пищевой безопасности.

Было установлено, что в процессе производстве в цехах используется сырье неизвестного происхождения, готовая продукция не проходит лабораторную проверку, а используемая в производственном процессе вода - соответствующую фильтрацию, стеклянные бутылки не моются должным образом, в соответствии с санитарными нормами и правилами, используемой сырье и вспомогательные материалы хранятся с нарушением правил, на готовую продукцию не наносится достоверная дата изготовления и срок хранения.

В связи с выявленными недостатками была прекращена деятельность цехов по производству безалкогольной продукции:

- торговой марки "Даг инджиси", принадлежащего физическому лицу Шихлинскому Фариду Зейнал оглу в селе Чорекоба Загатальского района;

- торговой марки "Ульви", принадлежащего физическому лицу Юсифли Ульви Зафер оглу по ул. Халиды Хасиловой в Гахском районе;

- торговых марок "Садиг" и "", принадлежащего физическому лицу Али Садиг Ильгар оглу по ул. Узеира Гаджибекова в Гахском районе;

- торговых марок "Sevim", "H2O" и "Гах", принадлежащего юридическому лицу ООО "Гюнеш МС" в селе Гораган Гахского района;

- торговой марки "Зирве", принадлежащего физическому лицу Мустафаеву Орхану Джахангир оглу по ул. Зарифы Алиевой в г. Балакен;

- торговой марки "Леззет", принадлежащего физическому лицу Папахову Эльману Фахреддин оглу в селе Гуллар Балакенского района.

Пробы упомянутой продукции переданы для исследований в Институт пищевой безопасности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку закрыта хлебопекарня, работающая в антисанитарных условиях (ФОТО)
Экономика 13:47
Агентство пищевой безопасности Азербайджана уничтожило тысячи импортных саженцев (ФОТО)
Экономика 18 июля 19:53
В Азербайджане цех производил плетеный сыр в антисанитарных условиях (ФОТО)
Общество 18 июля 17:56
В Азербайджане продолжается борьба против торговлей мясом, не соответствующим нормам пищевой безопасности (ФОТО)
Общество 18 июля 17:43
В Тертере проведены фитосанитарные мониторинги
Экономика 18 июля 17:17
В Гяндже пресечена продажа 100 кг падали (ФОТО)
Общество 18 июля 12:56
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда на 2018 год
Политика 19:33
“Дочка” российского банка намерена нарастить объем кредитного портфеля
Финансы 19:13
Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных военных играх
Политика 19:01
Азербайджанские актеры попали в сети мафии, или Без вины виноватые (ФОТО)
Культура 18:59
В Азербайджане будет жарко в выходные
Общество 18:58
Председатель Агстафинского районного суда освобожден от занимаемой должности
Политика 18:52
В Азербайджане изменены места работы судей некоторых судов первой инстанции
Политика 18:47
Гымылгазма - Путешествие по Азербайджану (ФОТО)
Путешествия 18:46
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон «О дорожном движении»
Политика 18:29