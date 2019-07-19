В Азербайджане будет жарко в выходные

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни, передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В районе Большого и Малого Кавказа в ближайшие два дня преимущественно без осадков. Ветер западный. В предгорных районах температура воздуха 33-38,в горных районах 23-28 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринской зоне ожидается солнечная погода. Ветер восточный. Максимальная температура воздуха 32-37 градусов тепла.

В низменных районах будет солнечно, ветер западный. Максимальная температура воздуха 34-39 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно без осадков, ветер западный. Максимальная температура воздуха 34-39 градусов тепла..

В выходные в столице установится солнечная погода. Временами ожидается усиление северо-западного ветра. Максимальная температура воздуха 30-35 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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