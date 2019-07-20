В Лянкаране оштрафованы центры отдыха

БАКУ/Trend/ - Сотрудниками Лянкаранского районного отдела полиции регулярно проводятся меры по пресечению фактов нарушения санитарно-гигиенических норм.

Как сообщает в субботу Trend, очередные мероприятия были проведены в прибрежной зоне Кичик Базар Лянкаранского района. В результате, было установлено, что центры отдыха «Леззет» и «Гел арада бир» выбрасывают бытовые отходы в неположенных местах, и тем самым создают антисанитарные условия. В связи с этим в отношении ответственных лиц были составлены протоколы по 266.3 статье ( сброс бытовых отходов не в емкости (контейнеры) Кодекса об административных правонарушениях.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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