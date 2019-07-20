Судебные исполнители Азербайджана подвели итоги первого полугодия (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - За первую половину текущего года число дел, поступивших для исполнения в соответствующие органы юстиции, достигло 731 тысяч. Обеспечено исполнение более 384 тысяч дел. Меры по исполнению остальных дел продолжаются.

Об этом сообщил начальник Главного исполнительного управления министерства юстиции, главный исполнительный чиновник Нураддин Мустафаев, в ходе совещания в министерстве, передает в субботу Trend.

В результате принятых мер, юридическими и физическими лицами было выплачено более 300 миллионов манатов.

За 6 месяцев текущего года были привлечены к административной ответственности 1954 человека, не выполнивших законных требований исполнительных чиновников, в том числе 1421 из них были арестованы судом в административном порядке. В отношении 301 лиц возбуждены уголовные дела, по причине умышленного уклонения от исполнения решений суда. За отчетный период были ограничено право на выезд из страны 2496 должников, а с 8210 человек эти ограничения сняты, что в четыре раза превышает аналогичные показатели прошлого года. Следует отметить, что в электронную службу для получения информации о наличии таких ограничений обратилось около миллиона человек.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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