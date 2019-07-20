Судебные исполнители Азербайджана подвели итоги первого полугодия (ФОТО)

20 июля 2019 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За первую половину текущего года число дел, поступивших для исполнения в соответствующие органы юстиции, достигло 731 тысяч. Обеспечено исполнение более 384 тысяч дел. Меры по исполнению остальных дел продолжаются.

Об этом сообщил начальник Главного исполнительного управления министерства юстиции, главный исполнительный чиновник Нураддин Мустафаев, в ходе совещания в министерстве, передает в субботу Trend.

В результате принятых мер, юридическими и физическими лицами было выплачено более 300 миллионов манатов.

За 6 месяцев текущего года были привлечены к административной ответственности 1954 человека, не выполнивших законных требований исполнительных чиновников, в том числе 1421 из них были арестованы судом в административном порядке. В отношении 301 лиц возбуждены уголовные дела, по причине умышленного уклонения от исполнения решений суда. За отчетный период были ограничено право на выезд из страны 2496 должников, а с 8210 человек эти ограничения сняты, что в четыре раза превышает аналогичные показатели прошлого года. Следует отметить, что в электронную службу для получения информации о наличии таких ограничений обратилось около миллиона человек.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Агентство по развитию МСБ Азербайджана неуклонно следует "дорожной карте"
Бизнес 3 июля 16:57
В Азербайджане из органов юстиции уволены более 50 чиновников
Общество 22 апреля 20:34
Азербайджан примет новые законы в связи с реформами в судебно-правовой системе
Общество 11 апреля 15:40
В Азербайджане 12 партий не представили финансовый отчет ЦИК
Политика 9 апреля 20:29
В Азербайджане исполняются поручения по рефорам в судебно-правовой системе (ФОТО)
Общество 5 апреля 10:05
В Азербайджане с начала года родилось более 10 тыс. детей
Общество 15 марта 22:21
Лента новостей
Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана работает в усиленном режиме в связи с олимпийским фестивалем
Общество 15:00
Индия находится в контакте с Ираном по задержанному британскому танкеру
Другие страны 14:39
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бельгии
Политика 14:39
В воскресенье в Азербайджане сохранится ветреная погода
Общество 14:20
В Актюбинскую область Казахстана привлекут свыше $1 млрд инвестиций
Бизнес 14:14
Производство лосося в Грузии достигло 1 475,5 тонны
Финансы 14:08
Сотни бакинских школьников примут участие в XV Европейском юношеском олимпийском фестивале
Общество 14:01
Британским судам рекомендовано не приближаться к водам Ормузского пролива
Другие страны 14:01
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и их тренеров, показавших наивысшие результаты на ХХХ Всемирной летней студенческой универсиаде
Политика 13:48