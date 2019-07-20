Перевозка граждан, приобретших билеты на церемонию открытия будет осуществляться посредством двух экспресс-маршрутов (ФОТО)

20 июля 2019 19:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Перевозка граждан, приобретших билеты на церемонию открытия XV летнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, будет осуществляться 21 июля посредством двух экспресс-маршрутов.

Об этом, как передает Trend, сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, автобусы X1 будут двигаться от сада Самеда Вургуна на улице Дилары Алиевой, а автобусы по линии Х2 будут двигаться от проспекта Хусейна Джавида рядом с остановкой возле станции метро «Эльмляр Академиясы».

Перевозки посредством экспресс-маршрутов начнутся в 17:30 и продолжатся до начала церемонии открытия в 20:00.

а) автобусы по линии X1 (28 мая - Baku Crystal Hall),

б) автобусы по линии X2 (станция метро "Эльмляр Академиясы" - Baku Crystal Hall).

М. Агаев отметил, что по окончании церемонии открытия, перевозки будут организованы в обратном направлении. Общественный транспорт будет работать до 01:00.

(Автор: Самир Али)

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