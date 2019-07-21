Стартовали соревнования по теннису на XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале

21 июля 2019 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Бакинской теннисной академии стартовали соревнования по теннису XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля. Будут соревноваться юноши и девушки в одиночном и парном разрядах, сообщает Trend.

Азербайджан на соревнованиях по теннису представляют Алина Гусейнова, Полина Дробишова, Кянан Гасымов, Тамерлан Азизов.

В Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале "Баку-2019" принимают участие теннисисты, родившиеся от первого января 2004 года до 31 декабря 2005 года.

В одиночном разряде Ханне Вандевинкель (Бельгия) соревнуется с Майей Базалель (Израиль), Петжа Драме (Словения) с Андреа Пинеда (Великобритания), Мелиса Сенли (Турция) с Веса Гжинаж (Косово), Бидни Йехонатан (Израиль) с Бартон Гинек (Чехия), Мари Шолокова (Россия) с Суаной Туджакович (Босния и Герцеговина).

Напомним, что турнир, который пройдет с 21 по 27 июля, будет проходить на 12 спортивных объектах.

В фестивале примут участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представят 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта будет представлен 18 спортсменами. Кроме того, в дзюдо нашу страну будут представлять - 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек - 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены будут состязаться в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале будут задействованы более 2500 волонтеров.

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