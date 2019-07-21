Азербайджанский дзюдоист выиграл Кубок Европы

21 июля 2019 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Праге проходит молодежный Кубок Европы по дзюдо, сообщает в воскресенье Trend.

Как передает Trend со ссылкой на сайт национальной федерации по дзюдо Азербайджана, в первый день турнира азербайджанские спортсмены завоевали три медали.

Член сборной Ровшан Алиев (60 кг) выиграл Кубок Европы, а Рашад Елкиев (60 кг) и Давуд Аббаслы (66 кг) завоевали бронзовые медали.

Азербайджан пока идет на четвертом место медального зачета.

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