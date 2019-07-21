“EYOF Баку 2019”: Азербайджанская спортсменка включилась в борьбу на соревнованиях по теннису

БАКУ/Trend/ - На соревнованиях по теннису XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля “EYOF Баку 2019” в Бакинской теннисной академии вступила в борьбу наша теннисистка Полина Дробышева.

Как сообщает в воскресенье Trend, наша спортсменка встречается в индивидуальных соревнованиях девушек с представительницей Словакии Сальмой Другдовой.

Кроме этого, проводятся встречи Пии Марии Ребеч (Словения) - Арики Тодони (Румыния), Педро Роденас (Испания) - Эрдена Эра (Турция), Форта Морина (Косова) - Челси Фонтенеля (Швейцария), Доминики Салковой ( Чехия) - Дани Жуны (Албания), Андреа Силластэ (Эстония) - Патрика Журина (Хорватия).

Тамерлан Азизов встретится в индивидуальный состязаниях с итальянцем Даниелем Минигини.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта представлен 18 спортсменами. Кроме того, в соревнованиях по дзюдо нашу страну будут представляют 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале будут задействованы более 2500 волонтеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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