“EYOF Баку 2019”: Турецкие теннисисты начали соревнования с победы

БАКУ /Trend/ - Подведены итоги первых встреч на соревнованиях по теннису XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля «EYOF Баку-2019», передает Trend.

В индивидуальных соревнованиях израильтянка Мая Базалель победила спортсменку из Бельгии Ханне Вандевинкель 6(10):7, 6:4, 10:8, Петья Драме из Словении – Андреа Пинедани (Великобритания) 6:3, 6:1, турок Тоган Токач – хорвата Ноа Вуканди 6:2, 6:1, другая представительница Турции Мелиса Сенли – Весу Гжинажи из Косово 6:1, 6:1, Бидни Ехонатах (Израииль) – Бартона Хинеки (Чехия) 7:5, 6:2, Мариа Шолокова (Россия) – Суану Туджакович (Босния и Герцеговина) 6:2, 6:2.

Отметим, что в первый день соревнований проводятся встречи вольных и Греко-римских борцов в весовых категориях до 45 и 55 килограммов. Соревнования по борьбе будут продолжаться три дня.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль, который пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале примут участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представят 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта будет представлен 18 спортсменами. Кроме того, в дзюдо нашу страну будут представлять - 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек - 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены будут состязаться в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале будут задействованы более 2500 волонтеров.

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