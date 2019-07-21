Азербайджанская гимнастка завоевала "серебро" и "бронзу" ЧМ

21 июля 2019 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова (19,2 балла) в индивидуальных упражнениях с мячом завоевала серебряную медаль чемпионата мира по художественной гимнастике среди юниоров, который проходит в Москве, сообщает в воскресенье Trend.

Первое место заняла россиянка Лала Крамаренко (21,525 балла), а третье - Арина Красноруцкая (Беларусь) с результатом 18,475 балла.

Также Джалилова взяла "бронзу" в в финале индивидуальных упражнений со скакалкой. Она завоевала медаль с результатом 17,4 балла.

"Золото" взяла россиянка Анастания Симакова (20,6 балла), а серебро - София Раффаэли (Италия).

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