Феерическая церемония торжественного открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

21 июля 2019 22:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Столица нашей страны принимает XV Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль «Баку 2019».

Сегодня в Баку прошла церемония торжественного открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля.

Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль проводится под эгидой Международного олимпийского комитета и является источником гордости Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), имеющих более, чем 25-летнюю традицию.

Фестиваль является первым многопрофильным европейским мероприятием для молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет. В нечетные годы раз в два года проводятся зимний и летний фестивали.

Trend представляет фоторепортаж с церемонии торжественного открытия XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля.

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