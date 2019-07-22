EYOF Баку 2019": Сегодня пройдут соревнования по 7 видам спорта

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" пройдут очередные соревнования, сообщает в понедельник Trend.
Во второй день соревнований борьбу за медали (10 комплектов медалей) поведут пловцы, атлеты, борцы. Также во второй день фестиваля пройдут встречи между командами по теннису, баскетболу, волейболу и гандболу.
Атлетика
09:20. Девушки, толкание ядра, классификация
Гюнель Гусейнова
10:02. Девушки, 800 м, I этап
Гюнель Манафова
10:26. Девушки, 100 м, I этап
Фахрия Тагизаде
10:56. Юноши, 100 м, I этап
Алексей Алекперов
19:02. Девушки, 400 м, I этап
Ника Мамедова
19:20. Юноши, прыжки в длину, классификация
Мамедага Мамедов
Баскетбол
Юноши, групповой этап, I тур
18:15. Сербия – Азербайджан
Гандбол
Девушки, групповой этап, I тур
14:30. Швейцария - Азербайджан
Юноши, групповой этап, I тур
20:30. Германия – Азербайджан
Плавание
09:00. Девушки, 100 м, вольный стиль, классификация
Шейхализаде Ханган
09:15. Юноши, 400 м, вольный стиль, классификация
Рашад Алигулиев
09:55. Юноши, 100 м, брасс, классификация
Алияр Джахангирбеков
Теннис
09:00. Юноши, 1/32 финала
Кянан Гасымов - Алессио Базиле (Бельгия)
09:00. Девушки, 1/32 финала
Алина Гусейнова - Жюльет Бови (Бельгия)
14:30. Девушки, пары, 1/16 финала
Полина Дробичева/Алина Гусейнова– Каролина Гомес/Ракель Гонзалес (Испания)
14:30. Юноши, пары, 1/16 финала
Кянан Гасымов/Тамерлан Азизов– Даниэл Иванов/Тьяго Перейра (Португалия)
Волейбол
Юноши, групповой этап, I тур
18:00. Германия – Азербайджан
Борьба
10:30. Вольная борьба
48 кг, 1/8 финала
Мирджавад Набиев - Магомедамин Бекбулатов (Россия)
60 кг, 1/8 финала
Сабир Джафаров - Марсель Дели (Венгрия)
10:30. Греко-римская борьба
48 кг, 1/8 финала
Гурбан Гурбанов - Качпер Караскьевич (Польша)
60 кг, 1/8 финала
Хасрат Джафаров - Донатас Риндеикис (Литва)
10:30. Женская борьба
46 кг, 1/8 финала
Гюльтекин Ширинова - Ютта Aла-Raнта (Финляндия)
49 кг, 1/4 финала
Лала Мирзоева - Михаэла Самоил (Молдова)
61 кг, 1/8 финала
Марзия Садыхова - Mанола Скобелска (Украина)
Напомним, что турнир, который проходит с 21 по 27 июля, проводится в 12 спортивных объектах.
В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участвующих юноши, 48 процентов - девушки. Спортсмены борются за 135 комплектов медалей. Призеров ожидают в общей численности 930 медалей: 300 золотых, 300 серебряных и 330 бронзовых.
На фестивале Азербайджан представляют 122 спортсмена
На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены борются в десяти видах спорта – гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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