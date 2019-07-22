EYOF Баку 2019": Сегодня пройдут соревнования по 7 видам спорта

22 июля 2019 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" пройдут очередные соревнования, сообщает в понедельник Trend.

Во второй день соревнований борьбу за медали (10 комплектов медалей) поведут пловцы, атлеты, борцы. Также во второй день фестиваля пройдут встречи между командами по теннису, баскетболу, волейболу и гандболу.

Атлетика

09:20. Девушки, толкание ядра, классификация

Гюнель Гусейнова

10:02. Девушки, 800 м, I этап

Гюнель Манафова

10:26. Девушки, 100 м, I этап

Фахрия Тагизаде

10:56. Юноши, 100 м, I этап

Алексей Алекперов

19:02. Девушки, 400 м, I этап

Ника Мамедова

19:20. Юноши, прыжки в длину, классификация

Мамедага Мамедов

Баскетбол

Юноши, групповой этап, I тур

18:15. Сербия – Азербайджан

Гандбол

Девушки, групповой этап, I тур

14:30. Швейцария - Азербайджан

Юноши, групповой этап, I тур

20:30. Германия – Азербайджан

Плавание

09:00. Девушки, 100 м, вольный стиль, классификация

Шейхализаде Ханган

09:15. Юноши, 400 м, вольный стиль, классификация

Рашад Алигулиев

09:55. Юноши, 100 м, брасс, классификация

Алияр Джахангирбеков

Теннис

09:00. Юноши, 1/32 финала

Кянан Гасымов - Алессио Базиле (Бельгия)

09:00. Девушки, 1/32 финала

Алина Гусейнова - Жюльет Бови (Бельгия)

14:30. Девушки, пары, 1/16 финала

Полина Дробичева/Алина Гусейнова– Каролина Гомес/Ракель Гонзалес (Испания)

14:30. Юноши, пары, 1/16 финала

Кянан Гасымов/Тамерлан Азизов– Даниэл Иванов/Тьяго Перейра (Португалия)

Волейбол

Юноши, групповой этап, I тур

18:00. Германия – Азербайджан

Борьба

10:30. Вольная борьба

48 кг, 1/8 финала

Мирджавад Набиев - Магомедамин Бекбулатов (Россия)

60 кг, 1/8 финала

Сабир Джафаров - Марсель Дели (Венгрия)

10:30. Греко-римская борьба

48 кг, 1/8 финала

Гурбан Гурбанов - Качпер Караскьевич (Польша)

60 кг, 1/8 финала

Хасрат Джафаров - Донатас Риндеикис (Литва)

10:30. Женская борьба

46 кг, 1/8 финала

Гюльтекин Ширинова - Ютта Aла-Raнта (Финляндия)

49 кг, 1/4 финала

Лала Мирзоева - Михаэла Самоил (Молдова)

61 кг, 1/8 финала

Марзия Садыхова - Mанола Скобелска (Украина)

Напомним, что турнир, который проходит с 21 по 27 июля, проводится в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участвующих юноши, 48 процентов - девушки. Спортсмены борются за 135 комплектов медалей. Призеров ожидают в общей численности 930 медалей: 300 золотых, 300 серебряных и 330 бронзовых.

На фестивале Азербайджан представляют 122 спортсмена

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены борются в десяти видах спорта – гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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