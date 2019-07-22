EYOF Баку 2019": Сегодня пройдут соревнования по 7 видам спорта

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" пройдут очередные соревнования, сообщает в понедельник Trend.

Во второй день соревнований борьбу за медали (10 комплектов медалей) поведут пловцы, атлеты, борцы. Также во второй день фестиваля пройдут встречи между командами по теннису, баскетболу, волейболу и гандболу.

Атлетика

09:20. Девушки, толкание ядра, классификация



Гюнель Гусейнова



10:02. Девушки, 800 м, I этап



Гюнель Манафова



10:26. Девушки, 100 м, I этап



Фахрия Тагизаде



10:56. Юноши, 100 м, I этап

Алексей Алекперов



19:02. Девушки, 400 м, I этап



Ника Мамедова



19:20. Юноши, прыжки в длину, классификация



Мамедага Мамедов



Баскетбол



Юноши, групповой этап, I тур



18:15. Сербия – Азербайджан



Гандбол



Девушки, групповой этап, I тур



14:30. Швейцария - Азербайджан



Юноши, групповой этап, I тур



20:30. Германия – Азербайджан

Плавание



09:00. Девушки, 100 м, вольный стиль, классификация



Шейхализаде Ханган



09:15. Юноши, 400 м, вольный стиль, классификация



Рашад Алигулиев



09:55. Юноши, 100 м, брасс, классификация



Алияр Джахангирбеков



Теннис



09:00. Юноши, 1/32 финала



Кянан Гасымов - Алессио Базиле (Бельгия)



09:00. Девушки, 1/32 финала



Алина Гусейнова - Жюльет Бови (Бельгия)



14:30. Девушки, пары, 1/16 финала



Полина Дробичева/Алина Гусейнова– Каролина Гомес/Ракель Гонзалес (Испания)



14:30. Юноши, пары, 1/16 финала



Кянан Гасымов/Тамерлан Азизов– Даниэл Иванов/Тьяго Перейра (Португалия)



Волейбол



Юноши, групповой этап, I тур



18:00. Германия – Азербайджан



Борьба



10:30. Вольная борьба



48 кг, 1/8 финала



Мирджавад Набиев - Магомедамин Бекбулатов (Россия)



60 кг, 1/8 финала



Сабир Джафаров - Марсель Дели (Венгрия)



10:30. Греко-римская борьба



48 кг, 1/8 финала



Гурбан Гурбанов - Качпер Караскьевич (Польша)



60 кг, 1/8 финала



Хасрат Джафаров - Донатас Риндеикис (Литва)



10:30. Женская борьба



46 кг, 1/8 финала



Гюльтекин Ширинова - Ютта Aла-Raнта (Финляндия)



49 кг, 1/4 финала



Лала Мирзоева - Михаэла Самоил (Молдова)



61 кг, 1/8 финала



Марзия Садыхова - Mанола Скобелска (Украина)

Напомним, что турнир, который проходит с 21 по 27 июля, проводится в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участвующих юноши, 48 процентов - девушки. Спортсмены борются за 135 комплектов медалей. Призеров ожидают в общей численности 930 медалей: 300 золотых, 300 серебряных и 330 бронзовых.

На фестивале Азербайджан представляют 122 спортсмена

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены борются в десяти видах спорта – гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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