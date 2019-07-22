В Лянкяране оштрафованы объекты отдыха (ФОТО)

22 июля 2019 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Лянкяране четыре объекта отдыха оштрафованы за загрязнение территории, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МВД.

В результате осуществляемых Лянкяранским РОП мер по пресечению нарушения санитарно-гигиенических правил были выявлены факты загрязнения территорий объектами отдыха "Həsirli", "Panorama", "Meduza" и "Dağlaroğlu", функционирующими на морском побережье в г. Лянкяран.

В связи с загрязнением территорий в отношении Р. Заманова, Н. Мамедова, Ф. Мамедова и Р. Мурадова были составлены протоколы по ст. 266.3 Кодекса об административных правонарушениях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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