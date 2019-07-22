В Центре Гейдара Алиева откроется выставка «Музыкальные инструменты: единство и разнообразие» (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Скоро в Центре Гейдара Алиева откроется выставка «Музыкальные инструменты: единство и разнообразие», сообщает в понедельник Trend.

В связи с открытием выставки ведутся завершающие работы, и с нового сезона вниманию посетителей будет представлен еще один уникальный проект.

На выставке будут демонстрироваться относящиеся к XVIII-XX вв. более 170 музыкальных инструментов различных стран.

В соседствующих друг с другом странах на протяжении веков возникло единое культурное пространство, и благодаря взаимным связям появилось множество схожих музыкальных инструментов. Постепенно эти музыкальные инструменты распространились в различных местах мира. Вместе с тем в отдельных странах существуют относящиеся лишь к ним национальные музыкальные инструменты.

Относящиеся к Азербайджану, Албании, Болгарии, Китаю, Дагестану (РФ), Афганистану, Алжиру, Грузии, Индии, Индонезии, Ираку, Ирану, Кипру, Казахстану, Кыргызстану, Ливии, Венгрии, Македонии, Марокко, Египту, Монголии, Узбекистану, Пакистану, Румынии, Сербии, Сирии, Таджикистану, Турции, Туркменистану, Йемену и Греции экспонаты выставки будут олицетворять схожесть и разнообразие музыкальных инструментов.

По принципу схожести и разнообразия экспозиция будет разделена на секции. На выставке также можно будет послушать, как звучит той или иной музыкальный инструмент, и самое главное - ознакомиться с тонкостями исполнения на нем. Для этого будут установлены экран и оборудование для индивидуального прослушивания аудио- и просмотра видеозаписей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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