Азербайджанские борцы вышли в финал EYOF Баку 2019

22 июля 2019 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" продолжаются соревнования по борьбе, сообщает в понедельник Trend.

Сегодня были запланированы встречи в семи весовых категориях.

Азербайджанский борец Мирджавад Набиев в последние секунды упустил победу в ходе встречи с членом российской сборной, поэтому продолжил выступление в утешительной встрече, где одержал победу над турецким борцом.

Сабир Джафаров одержал чистую победу над венгерским спортсменом, а также над представителем Беларуси. Обыграв болгарского соперника, Джафаров вышел в финал.

Гурбан Гурбанов одержал верх над польским соперником, а также над турецким спортсменом, обыграл представителя Беларуси, также выйдя в финал.

Хасрат Джафаров без труда обыграл литовского борца. Одержав победу над представителями Беларуси и Италии, Джафаров также прошел в финал.

Гюльтекин Ширинова в 1/8 финала провела замечательную схватку с соперницей из Финляндии. Победив белоруску, она вышла в полуфинал, где одержала решительную победу над итальянской спортсменкой. Она стала очередной представительницей Азербайджана, вышедшей в финал.

Лала Мирзоева в дебюте не смогла обойти представительницу Молдовы.

Марзия Садыхова в первой встрече оказалась сильнее украинской спортсменки. Выйдя победительницей из напряженной схватки с российской спортсменкой, Марзия пробилась в полуфинал. Победа с минимальным разрывом в счете над соперницей из Турции позволила Садыховой выйти в финал.

Напомним, что турнир, который проходит с 21 по 27 июля, проводится в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участвующих - юноши, 48 процентов - девушки. Спортсмены борются за 135 комплектов медалей. Призеров ожидает в общей численности 930 медалей: 300 золотых, 300 серебряных и 330 бронзовых.

На фестивале Азербайджан представляют 122 спортсмена

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены ведут борьбу в десяти видах спорта – это гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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