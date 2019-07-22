Завершается реконструкция автодороги Джалилабад-Ярдымлы (ФОТО)

22 июля 2019 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершается реконструкция автомобильной дороги Джалилабад-Ярдымлы протяженностью 72 км, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Сдана в эксплуатацию 37-ти километровая часть дороги. Двухполосная дорога, соединяющая 59 населенных пунктов, где проживают более 60 тыс. человек, реконструирована по 4-й технической категории. В настоящее время идут строительные работы на 35-ти километровом участке дороги через территорию Джалилабадского района. Здесь началась работы по асфальтированию. По завершению строительных работ здесь будет построено 38 автобусных остановок, установлены дорожные знаки и информационные щиты, нанесена дорожная разметка.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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