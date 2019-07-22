Бакинское транспортное агентство призывает водителей соблюдать правило "желтой полосы"

22 июля 2019 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бакинское транспортное агентство обратилось к водителям.

Как сообщает в понедельник Trend, Бакинское транспортное агентство, в целях эффективной организации XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля, продолжает осуществление транспортных мероприятий.

«Как известно, “желтые полосы”, нанесенные на дороги по определенным маршрутам, обеспечивают безопасную и беспрепятственную доставку спортсменов и официальных лиц на спортивные объекты. Некоторые водители, выезжают на эту полосу, тем самым создавая помехи для движения автобусов, не соблюдают дистанцию, создают аварийные ситуации.

Бакинское транспортное агентство призывает участников дорожного движения, в особенности водителей, соблюдать правила дорожного движения, в том числе, на время проведения фестиваля, правило желтой полосы. Отношение участников дорожного движения к проводимым мероприятиям с гражданской позиции, в соответствии с присущими нашему народу культурой и гостеприимством, окажет значительное влияние на дальнейшее укрепление положительного имиджа нашей страны»,- говорится в обращении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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