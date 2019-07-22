EYOF Baku 2019: Баскетболистки Венгрии одержали победу над соперницами из Польши

БАКУ/Trend/ - Завершилась встреча женских баскетбольных команд на XV Европейском юношеском олимпийском фестивале "EYOF Bakı 2019", сообщает в понедельник Trend.

В первой встрече, прошедшей в Европейско-азербайджанской школе, встретились венгерские и польские команды.

Венгерские баскетболистки во всех четырех таймах оказались сильнее своих соперниц (19:13, 21:10, 36:17, 19:10).

Во второй встрече группы В встречаются сборные Турции и Чехии.

Напомним, что состязания , которые проходят с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участвующих парни, 48 процента - девушки. Спортсмены борются за 135 комплектов медалей. Для призеров приготовлено в общей численности 930 медалей, в том числе, 300 золотых, 300 серебряных и 330 бронзовых.

На фестивале Азербайджан представляют 122 спортсмена

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены борются в десяти видах спорта – гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гусейнов)

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