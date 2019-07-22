Две медали чемпионата мира по художественной гимнастике в Москве – чествование азербайджанской гимнастки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония встречи азербайджанских гимнасток, принявших участие в Первом юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике в Москве (Россия), сообщает Trend. Чемпионат мира прошел 19-21 июля.

В церемонии встречи членов сборной Азербайджана по художественной гимнастике в Международном аэропорту Гейдар Алиев приняли участие представители Федерации гимнастики Азербайджана, коллеги по цеху, представители спортивной общественности, а также родные и близкие гимнасток.

Напомним, что азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова в индивидуальных упражнениях с мячом, набрав 19.200 балла, завоевала серебряную медаль юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике. Также Джалилова с результатом 17.400 балла завоевала "бронзу" в финале индивидуальных упражнений со скакалкой.

По приезду в Баку в беседе с представителями отечественных СМИ Арзу Джалилова отметила, что Первый юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике в Москве стал очень ответственным и важным соревнованием.

"Я очень рада и счастлива завоевать две медали для Азербайджана на таком значимом соревновании. В будущем нас ждут еще много ответственных соревнований, и поставив перед собой цель, мы будем идти к ней", - сказала Джалилова.

Отметим, что еще одна представительница Азербайджана на чемпионате мира в Москве – Нармина Самедова выступила в двух финалах соревнований. В упражнении с булавами Самедова набрала 16.700 балла, заняв 7 место, а в упражнении с лентой заняла пятое место с результатом 15.825 балла

Наряду с этим групповая команда Азербайджана в составе Фариды Сафиярзaде, Селджан Гаджизаде, Ляман Алимурадовой, Миланы Акберовой, Медины Асадовой набрав 19.950 балла заняла седьмое в упражнении с пятью обручами.

(Автор: Джани Бабаева.)

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