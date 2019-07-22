Еще один азербайджанский борец завоевал серебряную медаль на EYOF Baku 2019

22 июля 2019 19:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Сабир Джафаров провел финальную встречу в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019.

Как сообщает в понедельник Trend, Сабир Джафаров, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, уступив в решающей схватке российскому борцу Федору Балтуеву, завоевал серебряную медаль.

Выступающий в весовой категории до 48 килограммов Мирджавад Набиев одержал победу над швейцарцем Томасом Фишером, завоевав бронзовую медаль.

Отметим, что в первый день фестиваля борцы-вольники Мурад Ахвердиев (45 кг) завоевал золотую, а Абульфаз Насиров (55 кг) – серебряную медаль. Из борцов греко-римского стиля Фарид Садыхлы (45 кг) завоевал «золото», Нихат Мамедли (55 кг) - бронзовую медаль.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта представлен 18 спортсменами. Кроме того, в соревнованиях по дзюдо нашу страну будут представляют 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале задействовано более 2500 волонтеров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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