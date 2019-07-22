«EYOF Баку 2019»: Первую золотую медаль на соревнованиях по атлетике завоевал итальянец

22 июля 2019 23:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в вечерней сессии соревнований по атлетике XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля определились призеры по спортивной ходьбе, сообщает в понедельник Trend.

В финале соревнований итальянец Габриэль Гамба выиграл золотую медаль с результатом 45 минут 15 секунд. Серебряную медаль взял испанец Пауль Макгарт (45 минут 51 секунда), а бронзовую медаль - Мустафа Текдал (46 минут шесть секунд).

Соревнования по атлетике XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля завершатся 27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта представлен 18 спортсменами. Кроме того, в соревнованиях по дзюдо нашу страну будут представляют 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале задействованы более 2500 волонтеров.

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