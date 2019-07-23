БТА предупредило водителей в связи с ветреной погодой

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) призвало всех участников дорожного движения к осторожности в связи с сильным ветром в столице, сообщает Trend со ссылкой на БТА.

Водители должны строго соблюдать установленный предел скорости и требования дорожных знаков, говорится в сообщении.

"В связи с погодными условиями усилен контроль над столичными дорогами и инфраструктурой общественного транспорта. Граждане при необходимости могут звонить в колл-центр "141", - говорится в сообщении Агентства.

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