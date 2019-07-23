"EYOF Баку 2019": Сегодня пройдут соревнования по 9 видам спорта

23 июля 2019 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят соревнования по 9 видам спорта – атлетике, плаванию, спортивной гимнастике, велоспорту, борьбе, гандболу, баскетболу и волейболу, сообщает во вторник Trend.

Отметим, что Азербайджан лидирует в медальном зачете XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля. В активе страны 10 медалей - четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовых. Все медали завоевали борцы.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки.

Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. В соревнованиях по дзюдо страну представляют 12, художественной гимнастике - 4, в велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболе и баскетболе - в состав сборных Азербайджана входят по 12 спортсменов. В гандбольных командах, состоящих из юношей и девушек, 30 игроков.

В XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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