В ряде районов Азербайджана приостановлено газоснабжение

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 до 18:00 в части Гянджи, пос. Багманлар и 41 пункте Агсуинского района приостановлено газоснабжение, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО “Азеригаз”.
Газоснабжение приостановлено в связи с устранением утечки газа.
В Нафталанском районе подача газа приостановлена из-за технического осмотра оборудования газоснабжения группы абонентов. Подача газа будет возобновлена до 17:00.
В городе Хачмаз газоснабжение ряда абонентов, приостановленное сегодня в 09:00 в связи с ремонтными работами, и будет восстановлено в среду.
В Агстафинском районе сегодня с 10:00 и до завершения ремонтных работ приостановлено газоснабжение ряда абонентов. Ремонтные работы начаты с целью улучшения газоснабжения потребителей и предотвращения потерь газа сверх нормы.
В Самухском районе с 11:00 также будет приостановлена подача газа для группы абонентов. Ограничение в подаче газа связано с заменой подземных газовых линий среднего давления.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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