В Азербайджане объявлен прием на вакантные места в магистратуру вузов и АН

23 июля 2019 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прием на вакантные места в магистратуру вузов и Академии наук Азербайджана на 2019-2020 учебный год проводится по конкурсу на основе баллов, набранных по итогам приемного экзамена, проведенного в два тура 24 февраля и 26 мая этого года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Для участия в конкурсе бакалавры должны в период с 10:00 23 июля до 23:59 30 июля указать и подтвердить коды выбранных специальностей на сайте ГЭЦ.

Список специальностей с незамещенными вакантными местами опубликован в шестом номере журнала «Магистр». Каждый бакалавр может выбрать до 20 специальностей по программе, по которой он сдавал экзамен, и бакалаврской специальности. Иностранцы и лица без гражданства не могут выбирать места госзаказа, если в действующем законодательстве и межгосударственных договорах не предусмотрены иные случаи.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сегодня в Азербайджане завершается выбор специальностей для приема в резидентуру
Общество 22 июля 19:54
В Азербайджане начинается регистрация абитуриентов, желающих стать журналистами
Общество 22 июля 13:25
Объявлены результаты приемных экзаменов во II и III группы специальностей вузов Азербайджана
Общество 19 июля 17:24
В Азербайджане пройдут очередные пробные экзамены по приему на госслужбу
Общество 19 июля 15:06
В Азербайджане пройдет тестовый экзамен по приему на госслужбу
Общество 18 июля 10:05
Объявлены результаты приемного экзамена в военные лицеи минобороны Азербайджана
Общество 17 июля 14:23
Лента новостей
Только в Агдаме ВС Армении разрушили 17 мечетей – госкомитет Азербайджана
Политика 11:58
Токио потребовал от Сеула усилить охрану японских дипломатических представительств
Другие страны 11:54
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов ряда стран (ФОТО)
Политика 11:53
В поставках компонентов ЗРК С-400 задержек нет – минобороны Турции
Турция 11:47
Рост инвестиций в основной капитал в Казахстане достиг 8%
Бизнес 11:43
АБР продолжит поддержку энергетических реформ в Узбекистане
Энергетика 11:34
Южнокорейские ВВС сделали 360 предупредительных выстрелов в сторону российского самолета
Другие страны 11:32
Межбанк Азербайджана закупит банковское оборудование
Тендеры 11:13
МИД Ирана: Борис Джонсон должен понять, что Тегеран не желает конфронтации с Лондоном
Иран 11:04