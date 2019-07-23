В Баку закрыт кондитерский цех (ФОТО)

23 июля 2019 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Агентство пищевой безопасности поступила жалоба в связи с функционированием в антисанитарных условиях кондитерского цеха "Əvsəloğlu", принадлежащего физическому лицу Микаилову Ровшану Авсал оглу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Цех расположен в Хатаинском районе Баку по адресу: ул. Р. Багирова, 24.

В ходе мониторинга жалоба подтвердилась. Было установлено, что в кондитерском цехе, не прошедшем регистрацию в реестре пищевой безопасности, не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических документов.

Было выявлено, что санузел напрямую открывается в производственный цех, что используемые при производстве посуда, принадлежности и сырье открыто хранятся на полу и рабочих столах, на предприятии отсутствует система вентиляции и другие нарушения.

На основании этого были приняты меры в рамках требований законодательства и цех был закрыт.

Агентство просит граждан не оставаться безучастными к нарушению потребительских прав и информировать об этом по номеру 1003.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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