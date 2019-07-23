EYOF Baku 2019: Азербайджанские борцы одерживают победы

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские пехлеваны успешно начали третий день XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019.

Как сообщает во вторник Trend, Азербайджан представлен во всех семи весовых категориях. Член команды греко-римской борьбы (в весовой категории до 65 килограммов) Хасай Гасанлы на квалификационном этапе одержал победу на греком Фотиосом Букиси со счетом 7:0, а Эльмир Алиев ( в весовой категории до 51 килограммов) в 1/8 финала победил норвежца Кристофера Андерсена со счетом 8:0.

В вольной борьбе Джабраил Гаджиев, выступающий в весовой категории до 65 килограммов, одержал победу над представителем Грузии Давитом Пацинашвили со счетом 13:3, а Кенан Гейбатов ( весовая категория до 51 килограммов) поборол атлета из Украины Ивана Терзина со счетом 12:2.

В соревнованиях женщин-борцов азербайджанка Нигяр Мирзазаде в весовой категории до 65 килограммов в 1/8 финала одолела немку Мари Траутман со счетом 8:0.

Представительницы Азербайджана в 1/8 финала Эльнура Мамедова (в весовой категории до 53 килограммов), и Биргюль Солтанова (в весовой категории до 57 килограммов) встретятся со спортсменками из Венгрии и России, Флорой Визи и Дарьей Мануил.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта представлен 18 спортсменами. Кроме того, в соревнованиях по дзюдо нашу страну будут представляют 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале задействованы более 2500 волонтеров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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